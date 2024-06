1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag schwächer

So entwickelt sich 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 17,30 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 17,30 EUR. Bei 17,26 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 17,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.624 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 14,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,57 EUR.

1&1 veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Vodafone will deutsches 5G-Handynetz verbessern - Vodafone-Aktie dreht in die Verlustzone

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter