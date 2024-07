1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 16,08 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,08 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,74 EUR. Zuletzt wechselten 13.420 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,01 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

