1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,68 EUR zu.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:40 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,68 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,84 EUR zu. Bei 13,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.062 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei 11,98 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,43 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 991,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

