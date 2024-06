1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 16,76 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 2,0 Prozent auf 16,76 EUR nach. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 16,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.632 1&1-Aktien.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 78,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,57 EUR an.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.



