1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,54 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 12,54 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 12,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.457 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 57,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,89 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von 1&1.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

