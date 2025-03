1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,28 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 14,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.479 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 22,27 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

