1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 15,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 15,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 220 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR. 13,98 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 41,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,056 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 18,79 EUR.

Am 27.03.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,68 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,06 Mrd. EUR gelegen.

Die 1&1-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1&1 von vor 10 Jahren bedeutet

1&1-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 5 Jahren bedeutet