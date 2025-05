1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 15,56 EUR nach.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 15,56 EUR. Bei 15,40 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.369 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,30 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,76 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 12.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von 1&1.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je 1&1-Aktie.

