1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 12,36 EUR abwärts. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 12,36 EUR ein. Bei 12,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.610 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 49,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,33 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,24 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,99 EUR für die 1&1-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 976,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,05 EUR je Aktie.

