1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag höher

Die Aktie notierte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 17,94 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 18,13 EUR. Bei 17,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.691 1&1-Aktien.

Bei 27,86 EUR markierte der Titel am 26.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 35,61 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 3,10 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 27,24 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,59 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 975,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 973,72 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.08.2023 dürfte 1&1 die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

