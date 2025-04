1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 15,48 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,48 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 15,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.191 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,89 Prozent. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 39,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 27.03.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. 1&1 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

