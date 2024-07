1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagvormittag tiefer

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,70 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 15,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 570 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Mit einem Zuwachs von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,90 EUR am 27.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 58,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

1&1 gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

