1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 14,48 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 14,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 14,48 EUR. Bei 14,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134 1&1-Aktien.

Bei 17,94 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,60 Prozent zurück. Hier wurden 1,00 Mrd. EUR gegenüber 1,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

