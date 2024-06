1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,12 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,12 EUR. Bei 16,24 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.673 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte 1&1 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

