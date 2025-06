1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag ohne große Veränderung

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 18,40 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,40 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,40 EUR aus. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,36 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.518 1&1-Aktien.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 2,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,81 EUR.

Am 12.05.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,948 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

