1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,48 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,48 EUR zu. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,48 EUR zu. Mit einem Wert von 13,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 12,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,04 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 972,06 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

