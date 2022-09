1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Nachmittag ab

Um 04:22 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 14,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,70 EUR aus. Bei 15,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.957 1&1-Aktien.

Am 01.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2022 bei 14,70 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,61 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 04.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 957,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

