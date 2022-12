1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagmittag schwächer

Um 12:22 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,33 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,29 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.277 1&1-Aktien.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 11,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,80 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 22,99 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 04.08.2022. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 21.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

