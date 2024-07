1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von 1&1 legte um 15:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 15,90 EUR. Bei 15,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.266 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 9,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,18 Prozent.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. 1&1 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

