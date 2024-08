1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit KursVerlusten

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 13,54 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 13,54 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.960 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 46,09 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 11,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,04 EUR an.

Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 991,54 Mio. EUR im Vergleich zu 972,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Am 18.11.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain