1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 13,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.268 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

