1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 11,49 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 11,49 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 14.273 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 53,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,20 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Abschläge von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,99 EUR.

1&1 veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 976,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 971,30 EUR umsetzen können.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Am 21.03.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie zieht an: 1&1 sichert sich neuen Ausbaupartner

IPO voraus: United Internet peilt offenbar Ionos-Wert von bis zu fünf Milliarden Euro an - Aktie im Plus

Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie im November 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG