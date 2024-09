1&1 Aktie News: 1&1 legt am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 13,76 EUR.

Um 15:45 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,76 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 13,84 EUR. Bei 13,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 27.530 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. 43,75 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 12,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 972,06 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,69 EUR je Aktie.

