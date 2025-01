1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,20 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 11,20 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,18 EUR nach. Mit einem Wert von 11,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.263 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,14 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 41,48 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,89 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,04 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,62 EUR je 1&1-Aktie.

