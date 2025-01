1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,76 EUR nach oben.

Um 09:00 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,76 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,76 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.421 1&1-Aktien.

Bei einem Wert von 18,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 5,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,17 EUR.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,60 Prozent verringert.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

