LEG Immobilien setzt sich höhere Ziele 2022

Die Ziele für das laufende Jahr hat der Düsseldorfer MDAX -Konzern nach Gewinnsteigerungen und einer Portfolioneubewertung in den ersten neun Monaten bestätigt. Für 2022 peilt LEG nun einen operativen Gewinn FFO I von 450 bis 460 Millionen Euro an, 2021 will er weiterhin am oberen Rand der Zielspanne von 410 Millionen Euro bis 420 Millionen Euro landen.

Der FFO - der operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern, aus dem sich auch die Dividende speist - ist eine wichtige Kenngröße in der Immobilienbranche.

Im Zeitraum Juli bis September betrug der FFO I rund 116 Millionen Euro, ein Anstieg um knapp 14 Prozent zum Vorjahreswert von 102,1 Millionen Euro. Bezogen auf den gesamten Neunmonatszeitraum lag der FFO I bei 334,2 Millionen Euro. Je Aktie betrug der FFO I 1,59 (Vorjahr 1,43) Euro im Quartal und 4,62 (4,25) Euro im Zeitraum Januar bis September.

Der Konzern profitierte von der höheren Nettokaltmiete im Portfolio aufgrund von Akquisitionen, strukturellem organischem Mietwachstum, der deutlich verbesserten Vermietungsquote sowie Effizienzgewinnen.

Auf der Einnahmenseite stieg die Nettokaltmiete um gut 9 Prozent auf 171,2 Millionen Euro, das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung stieg ebenfalls, um knapp 12 Prozent auf 140,9 Millionen Euro.

Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) steigerte die LEG Immobilien SE um 11,4 Prozent auf 139,3 Millionen Euro im Quartal.

Nach Steuern blieb im Quartal ein Gewinn von 77,1 (42,7) Millionen Euro übrig. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 76,3 (41,9) Millionen Euro bzw. 1,01 Euro je Aktie unverwässert.

FRANKFURT (Dow Jones)

