Conti-Rivale Michelin kauft Spezialreifenhersteller in Kanada

Der Continental -Rivale zahlt dafür 1,45 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag im französischen Clermont-Ferrand mitteilte. Camso stellt Spezialreifenbeläge und Gummiketten für Baumaschinen, Gabelstapler, Agrarmaschinen und auch Schneemobile her. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund einer Milliarde US-Dollar. Mit dem Zusammenschluss will Michelin bei Reifen "abseits der Straße" weltweiter Marktführer werden. Außerdem werden Einsparungen von 55 Millionen Dollar ab 2021 erwartet./men/he

CLERMONT-FERRAND/MAGOG (dpa-AFX)

