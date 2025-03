JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit Blick auf Importzölle in den USA auf "Neutral" belassen. Diesbezüglich nannte Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Aktien von Renault, Iveco, Michelin und Volvo Truck als "vergleichsweise sichere Häfen" in dem von ihm bewerteten Automobilsektor. BMW habe etwaige Belastungen durch globale Importzölle bereits auf rund eine Milliarde Euro beziffert. Die deutschen Hersteller und Stellantis dürften in den kommenden Tagen spezifische Pläne zur Lokalisierung zusätzlicher Produktion in den USA sowie höhere Preise ankündigen, prognostizierte der Experte./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 00:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

