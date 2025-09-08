DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,36 -2,8%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.886 +0,7%Euro 1,1761 +0,0%Öl 66,57 +0,5%Gold 3.647 +0,3%
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
Novo Nordisk-Aktie: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
ASML NV Aktie

Marktkap. 259,65 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
ASML NV
679,00 EUR 3,30 EUR 0,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters und nach mehr als 100 Gesprächen mit Investoren lege er die wichtigsten Gründe für seine Hochstufung dar, die sich hauptsächlich auf den Zeitpunkt beziehen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während es kurzfristig Gegenwind gebe, sei ASML eine Story für das Jahr 2027./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
676,90 €		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
679,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,46%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
740,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:46 ASML NV Buy UBS AG
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

