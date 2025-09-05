DAX 23.762 +0,7%ESt50 5.347 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,4%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.602 +0,7%Euro 1,1726 +0,1%Öl 66,82 +1,8%Gold 3.618 +0,9%
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 122,95 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

11:51 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
224,15 EUR 5,65 EUR 2,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der französische Technologiekonzern habe bislang ein Jahr zum Vergessen gehabt, schrieb er. Doch dies könne im zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr zum Wachstum und Margensteigerungen wieder wettgemacht werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
219,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
224,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,69%
Analyst Name:
Nicholas Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
250,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:51 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

