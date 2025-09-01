Zalando Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,18 €
|Abst. Kursziel*:
58,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,79%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
