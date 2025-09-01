DAX 23.763 +0,7%ESt50 5.349 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,4%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.602 +0,7%Euro 1,1724 +0,0%Öl 66,83 +1,8%Gold 3.618 +0,9%
Zalando Aktie

25,19 EUR +0,45 EUR +1,82 %
Marktkap. 6,41 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

12:31 Uhr
Zalando Outperform
Zalando
25,19 EUR 0,45 EUR 1,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,18 €		 Abst. Kursziel*:
58,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,79%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

01.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.08.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
18.08.25 Zalando Buy Baader Bank
13.08.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Zalando Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

