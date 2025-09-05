DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen starten höher -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Kontron, Gold im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
85,70 EUR +0,09 EUR +0,11 %
STU
100,83 USD +0,32 USD +0,32 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 684,1 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

Bernstein Research

Walmart Outperform

15:11 Uhr
Walmart Outperform
Aktie in diesem Artikel
Walmart
85,70 EUR 0,09 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im zweiten Quartal sei der viel befürchtete Zolleffekt bei US-Einzelhändlern ausgeblieben, schrieb Zhihan Ma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zollängste seien zwar beiseite geschoben, aber gute Ergebnisse auch kaum honoriert worden. Anleger schauten nun gespannt auf das, was im zweiten Halbjahr komme./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 117,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 100,51		 Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 100,83		 Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name:
Zhihan Ma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 114,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:11 Walmart Outperform Bernstein Research
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
22.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walmart Kaufen DZ BANK
22.08.25 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Einstufung im Blick RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittag
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Freitagnachmittag vor
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück
RTE.ie Zalando loses EU court battle over online content rules
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1460 shares in Zalando SE through the exercise of virtual performance shares from the Zalando Ownership Plan 2021
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 28070 shares in Zalando SE through the exercise of virtual options from the option program Long-Term Incentive 2019
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Zalando Delivers Strong Growth and Profit Rise in Q2, Rolls Out AI-Powered Discovery Feed to Further Inspire Growing Customer Base
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen