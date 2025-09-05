Walmart Aktie
Marktkap. 684,1 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im zweiten Quartal sei der viel befürchtete Zolleffekt bei US-Einzelhändlern ausgeblieben, schrieb Zhihan Ma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zollängste seien zwar beiseite geschoben, aber gute Ergebnisse auch kaum honoriert worden. Anleger schauten nun gespannt auf das, was im zweiten Halbjahr komme./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 117,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 100,51
|Abst. Kursziel*:
16,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 100,83
|Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name:
Zhihan Ma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 114,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|15:11
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
