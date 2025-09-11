DAX aktuell

Am zweiten Handelstag der Woche präsentiert sich der Leitindex an der Börse in Frankfurt mit angezogener Handbremse.

Der DAX hat den Dienstag an der Frankfurter Börse minimale 0,02 Prozent niedriger bei 23.802,61 Punkten begonnen und zeigt sich aktuell nach kurzem Plus wieder leichter.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Kein Schwung am zweiten Handelstag der Woche

Nach zwei schwächeren Wochen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag damit wieder etwas erholt. Der Schwung lässt am Dienstag aber nach: Nach seinem starken Wochenstart dominiert die Zurückhaltung. Der DAX setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.

Politische Hängepartie in Frankreich

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

"Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss", schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. "Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen", so Wex.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX