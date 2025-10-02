DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.322 ±-0,0%Top 10 Crypto16,70 +2,5%Nas22.796 +0,2%Bitcoin102.381 +1,4%Euro1,1710 -0,2%Öl64,17 -1,9%Gold3.842 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit
HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Nach Insolvenz: Nur etwa 90 Hammer-Märkte bleiben erhalten

02.10.25 18:09 Uhr

PORTA WESTFALICA (dpa-AFX) - 93 Märkte der Handels- und Einrichtungskette Hammer werden vom Investorenkonsortium ReThink übernommen und sollen geöffnet bleiben. Nach Angaben des Unternehmens gibt es dazu eine rechtsverbindliche Einigung. Etwa 1.200 Arbeitsplätze bleiben demnach erhalten. "Es schmerzt uns sehr, dass wir nicht allen eine Zukunft innerhalb der neuen Gesellschaft bieten können", erklärte die Geschäftsführung. Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.

Wer­bung

Der Mutterkonzern, die Brüder Schlau GmbH & Co. KG aus Porta Westfalica, hatte im Juni einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zur Unternehmensgruppe gehörten die auf Raumausstattung und Heimtextilien spezialisierte Kette Hammer sowie die Handwerkermärkte der Marke Schlau. Insgesamt waren rund 3.900 Menschen beschäftigt.

Viele davon verlieren ihre Stelle. Rund 70 Hammer-Filialen müssen schließen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Unternehmens erfuhr. Die Großhandelssparte Schlau mit zuletzt noch etwa 60 Märkten soll vollständig aufgegeben werden. Die Bestände sollen abverkauft werden. Möglicherweise können einige Schlau-Standorte unter anderem Namen weitergeführt werden, heißt es. Es gebe Interessenten für einzelne Geschäfte. Mit den Betriebsräten laufen derzeit Verhandlungen über Sozialpläne und einen Interessenausgleich.

1921 als Farbengroßhandlung gegründet

Der Verkauf erfolgt über einen sogenannten Asset-Deal. Die Vermögenswerte gehen auf die neu gegründete Hammer Raumstylisten GmbH über. Sie will sich künftig vor allem auf die "Vermarktung von Raumausstattungs-Handwerksleistungen" konzentrieren und das Angebot durch passende Waren ergänzen. Wer hinter dem Investorenkonsortium ReThink steht, blieb zunächst unklar.

Wer­bung

Die Brüder Schlau Gruppe wird abgewickelt. Das Unternehmen war 1921 als Farbengroßhandlung von den Brüdern Theodor und Wilhelm Schlau in Minden gegründet worden. Die ersten Hammer-Einrichtungsmärkte eröffneten 1976 in Bremerhaven und Lübbecke./cr/DP/men