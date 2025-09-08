DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,36 -2,8%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.602 +0,4%Euro 1,1774 +0,1%Öl 66,50 +0,4%Gold 3.640 +0,1%
Rheinmetall Aktie

1.796,00 EUR +20,00 EUR +1,13 %
STU
Marktkap. 79,94 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall AG
1.796,00 EUR 20,00 EUR 1,13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.795,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.796,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,14%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.077,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

