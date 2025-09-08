Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,94 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.795,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,21%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.796,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,14%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.077,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
