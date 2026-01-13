DAX25.407 -0,1%Est506.048 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -0,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.448 -0,5%Euro1,1647 ±0,0%Öl64,92 -0,8%Gold4.636 +1,1%
Managers’ Transactions bei Rheinmetall: Führungskraft weitet Engagement aus

14.01.26 10:01 Uhr
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall AG
1.888,50 EUR -8,00 EUR -0,42%
Am 12.01.2026 wurden bei Rheinmetall Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 13.01.2026 statt. 15 Rheinmetall-Aktien für jeweils 1.925,50 EUR erwarb am 12.01.2026 Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur, Aufsichtsrat. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,40 Prozent auf 1.904,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,10 Prozent auf 1.896,50 EUR. Letztlich wurden via FSE 1.926 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Rheinmetall erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 86,72 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 45.880.996 Wertpapiere.

Das vorherige Eigengeschäft mit Rheinmetall-Aktien wurde am 02.01.2026 verzeichnet. Damals hatte Roosen-Grillo, Dr. Jutta in enger Beziehung 50 Anteilsscheine zu je 1.585,50 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

