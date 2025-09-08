HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,44 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
92,13 €
|Abst. Kursziel*:
-4,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
92,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,17%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
