NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie intensiv mit der Textilkette Zara, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiere. In einer zunehmend turbulenten Welt komme die Einzigartigkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Zara weiterhin zum Vorschein. Dies sorge für stetige Marktanteilsgewinne. Branchenführend seien Margen und die Rendite auf das gebundene Kapital. Zara habe noch viele Möglichkeiten, darunter die Expansion in den USA./tih/gl

