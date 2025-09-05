Inditex Aktie
Marktkap. 130,97 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie intensiv mit der Textilkette Zara, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiere. In einer zunehmend turbulenten Welt komme die Einzigartigkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Zara weiterhin zum Vorschein. Dies sorge für stetige Marktanteilsgewinne. Branchenführend seien Margen und die Rendite auf das gebundene Kapital. Zara habe noch viele Möglichkeiten, darunter die Expansion in den USA./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
42,51 €
|Abst. Kursziel*:
29,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,75%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16.06.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG