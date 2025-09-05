DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Inditex Aktie

Inditex Aktien-Sparplan
42,72 EUR +0,80 EUR +1,91 %
STU
42,51 EUR -0,05 EUR -0,12 %
GVIE
Marktkap. 130,97 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
42,72 EUR 0,80 EUR 1,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie intensiv mit der Textilkette Zara, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiere. In einer zunehmend turbulenten Welt komme die Einzigartigkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Zara weiterhin zum Vorschein. Dies sorge für stetige Marktanteilsgewinne. Branchenführend seien Margen und die Rendite auf das gebundene Kapital. Zara habe noch viele Möglichkeiten, darunter die Expansion in den USA./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
42,51 €		 Abst. Kursziel*:
29,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,75%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Inditex Equal Weight Barclays Capital
01.09.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
18.08.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

