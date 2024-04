"Buy"

Die Aktien von Continental könnten am Montag nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies ihren jüngsten Abwärtstrend testen.

Der Kurs stieg am Morgen via XETRA zuletzt um 0,65 Prozent auf 65,50 Euro. In diesem Bereich liegt auch die Oberkannte des Anfang März gestarteten Abwärtstrends. Bei aktuell 67,45 Euro wartet dann die 21-Tage-Linie. Dieser kurzfristige Trendindikator ist noch abwärts gerichtet.

Jefferies-Analyst Michael Aspinall hatte am Wochenende die Continental-Papiere mit "Buy" und einem Kursziel von 73 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Reifenhersteller sollten von strukturellem Rückenwind wie dem Trend zu breiteren Reifen und mehr Technologie profitieren, was auch vom Wachstum der Elektromobilität begünstigt werde, erklärte der Experte. Im Sektor sei PirelliC sein Favorit, gefolgt von Continental und dann Michelin. Continental-Aktien würden in Relation zum französischen Wettbewerber Michelin mit dem größten Bewertungsabschlag seit Jahren gehandelt.

Michelin-Papiere verlieren an der EURONEXT Paris um 0,79 Prozent auf 35,14 Euro. Sie bewertet Aspinall mit "Underperform" und einem Kursziel von 30 Euro.

