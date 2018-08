Goldman Sachs: Internationale Investoren setzen weiterhin auf den US-Markt

Starke Wirtschaft überzeugt

Im Interview mit dem Finanzportal "TheStreet" äußert sich Sheila Patel, die CEO of International beim Goldman Sachs Asset Management ist, zuversichtlich gegenüber dem US-Markt. Obwohl sich der Handelskrieg derzeit wieder zuspitzt, legt mitunter derS&P 500 immer weiter zu.

Patel erklärt, dass insbesondere die Investoren aus dem Ausland den US-Markt als chancenreich erachten. "Es macht Sinn, dass sie ihre Blicke auf die US-Märkte richten" - diese Aussage stützt sie auf die Begründung, dass ein solides Wirtschaftswachstum in den USA zu verzeichnen ist, so "TheStreet".

Rekordwerte greifbar

Da die Märkte in den Vereinigten Staaten wieder auf dem Weg zu Rekordwerten sind, stiegen auch die Bewertungen von Unternehmen deutlich an, erklärt die leitende Investment Managerin. Es mangle nicht am Glauben an den US-Markt, aber sie geht davon aus, dass sich die Wahrnehmung verbreitet, es könnte zu einer moderaten Mäßigung kommen, so Patel. Deshalb rechnet die für Europa, den Mittleren Osten, Afrika und Asien zuständige Leiterin, dass sich einige Anleger mehr auf europäische Märkte konzentrieren könnten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich die Anleger aus den Schwellenländern zurückziehen könnten, so Patel im Interview.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, CURAphotography / Shutterstock.com, Vacclav / Shutterstock.com, justasc / Shutterstock.com