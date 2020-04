Courage  Das neue Magazin für Frauen  Die Krise ist auch eine Chance!

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.710,15

Börse Online, Der Aktionär, Euro am Sonntag, Focus Money, aber auch Manager Magazin und Wirtschaftswoche haben einen seit Jahren unveränderten Männeranteil von rund 80 Prozent in ihrer Leserschaft. Aber der Männeranteil in der Gesamtbevölkerung liegt nur bei gut 49 Prozent.

Wenn Frauen also am Kiosk nicht ans Wirtschaftsregal gehen, muss die Wirtschaft ins Frauenregal, so die einfache Überlegung des Finanzen Verlages. Mit Courage gibt er nun seit 20. Februar ein regelmäßiges Magazin von Frauen für Frauen zu allen Themen rund um Geld und Karriere heraus.

Die zum Magazin gehörende Website www.courage-online.de sowie die Social-Media-Kanäle (Facebook: Courage Magazin, Instagram: courage_magazin) ergänzen das Angebot.

Courage, Ausgabe Mai/Juni 2020, ab 23. April 2020 im Handel

Unsere Welt ist im Wandel, besonders in diesen Tagen und Wochen. Wir gehen durch die größte Krise seit dem 2. Weltkrieg - wirtschaftlich und gesellschaftlich. Unsere Freiheit wurde beschränkt. Viele sorgen sich um ihren Job und die Gesundheit ihrer Liebsten. Die Einschnitte in unseren sonst so gut durchgeplanten Alltag sind erheblich, und sie werden uns noch eine Weile begleiten. Homeoffice und die parallele Betreuung der Kinder stellen dabei noch das geringste, wenn auch ein anstrengendes Problem dar.

Wir selbst haben dieses Heft - voneinander und der Redaktion isoliert, in Anwesenheit unserer Kinder - gestemmt und sind erleichtert, dass wir es trotz allem geschafft haben. Unsere Leistung ist etwas, worauf wir stolz sind, aber nichts im Vergleich zu dem, was andere Menschen - vor allem viele Frauen - gerade leisten. Denn in der Krise sind sie es, die unsere Gesellschaft am Laufen halten - als Ärztinnen, Pflegerinnen, Kassiererinnen und Erzieherinnen arbeiten sie an vorderster Front. Dafür zollen wir ihnen den größten Respekt. Aus ihrem Vorbild ziehen wir neue Kraft und Motivation, um unser Herzensprojekt "Courage" auch weiter voranzutreiben und optimistisch in die Zukunft zu blicken.

So schmerzhaft und stressig der Weg durch diese Krise ist, es ist ein Pfad, den wir gemeinsam gehen, keine Sackgasse. Wir erkennen, welche Chancen diese globale - und auch jede individuelle - Krise in sich birgt, welche große Energie aus Hilfsbereitschaft und Empathie erwachsen kann. Dinge, die wir für unmöglich hielten, sind plötzlich schaffbar. Lassen Sie uns gemeinsam diesen neuen Pfad beschreiten. Wir wollen unsere Chance nutzen, unsere Spuren hinterlassen und einen Wandel anstoßen - mit Zuversicht und Courage.

