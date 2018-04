Analyst: Die Batterieproduktion wird Tesla das Genick brechen, nicht die des Model 3

Als Tesla -Chef Elon Musk im Oktober 2017 zum ersten Mal von Produktionsengpässen beim Model 3 sprach, nannte er auch Probleme in der Gigafabrik als Grund . Dort werden spezielle Batteriezellen hergestellt, die für den Model 3 benötigt werden und bislang auch nur dort zum Einsatz kommen. Ein Analyst glaubt nun, dass die Probleme bei der Batteriefertigung auch jetzt, rund ein halbes Jahr später, noch immer nicht vollständig gelöst sind - und Tesla erneut straucheln lassen könnten.

Batterieproduktion ist "das wahre Nadelöhr"

Wie Oppenheimer-Analyst Colin Rusch im Interview mit "CNBC" sagte, sieht er in der Batterieproduktion den wahren Grund dafür, dass Tesla Probleme hat, den Model 3 in der angekündigten Stückzahl auf die Straße zu bringen. "Wir glauben, dass es ein Qualitätsproblem mit dem Schwenk hin zu den 2170ern [den Batteriezellen für den Model 3] und den chemischen Veränderungen gibt, und wir glauben, dass es sich dabei um das wahre Nadelöhr handelt", so Rusch. Seine Sorge ist es, dass Tesla nicht genug Batterien produzieren kann, die den Anforderungen entsprechen. Da die Batterie aber das Herzstück eines jeden E-Autos ist, sorgen Produktionsengpässe in der Gigafabrik in Nevada automatisch dafür, dass sich auch die Fertigung der Teslas in Fremont verzögert.

Schon in der Vergangenheit gab es Gerüchte darüber, dass Teslas Batteriefabrik keine Fahrzeug-Akkus in ausreichender Stückzahl liefern könne. So führten etwa Aktionäre in einer Klageschrift gegen den Elektroautobauer an, dass bereits Mitte 2016 klar gewesen sei, dass die Gigafabrik zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2017 dazu in der Lage gewesen wäre, 5.000 Batterien pro Woche für den Model 3 zu produzieren. Dies wäre allerdings eine Voraussetzung dafür gewesen, dass das ursprünglich von Elon Musk ausgegebene Produktionsziel erreicht wird.

In Zukunft werden jedoch noch viel mehr Akkus benötigt, denn Musk will nun bis Ende Juni 2018 auf 6.000 fertige Model 3 pro Woche kommen. Also benötigt er pro Woche auch 6.000 qualitativ einwandfreie Batterien. Mit einem anhaltenden Produktionsengpass in der Gigafabrik, wie ihn Analyst Rusch vermutet, dürfte dies jedoch kaum machbar sein - allerdings gibt der Experte sowieso nichts mehr auf die Versprechen von Elon Musk, wie er "CNBC" bereits bei einer früheren Gelegenheit sagte.

Bei den Batterien lief es für Tesla noch nie wirklich rund

Tatsächlich waren die Batterien auch schon früher der Grund dafür, dass Tesla Auslieferungsziele nicht oder nur knapp erreicht hat. So hatte etwa die Fertigung der Hochleistungsbatterien für Model S und Model X bis Mitte 2017 rund 40 Prozent tiefer gelegen, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Tesla beteuerte damals jedoch, dass man die Probleme nun im Griff habe. Eine Aussage, die man auch im Zusammenhang mit dem Model 3 schon häufiger gehört hat.

Wie genau die Zustände in Teslas Gigafabrik im Moment aussehen, ist nicht bekannt. Im Dezember sprachen Mitarbeiter gegenüber "CNBC" jedoch davon, dass der Konzern von einer Massenfertigung der Batterien für den Model 3 noch weit entfernt sei und die Akkus immer noch größtenteils von Hand zusammengebaut würden - angeblich sogar mit Hilfe zusätzlicher Mitarbeiter, die Tesla von Zulieferern ausgeliehen hätte. Die manuelle Fertigung hätte allerdings negative Auswirkungen auf die Qualität der Batterien, da diese einen sehr präzisen Zusammenbau erfordern würden. Es würde daher zu einer hohen Ausschussrate kommen und teils würden sogar Batterien mit schweren Defekten die Fabrik verlassen, so die Insider weiter. Tesla bestritt diesen Punkt jedoch.

Inzwischen sei zwar laut "CNBC" auch in der Gigafabrik die Automatisierung der Produktionsschritte weiter fortgeschritten, jedoch war zumindest im Januar die volle Auslastung noch nicht erreicht. "Es gibt keine Redundanzen", sagte ein Tesla-Ingenieur damals dem Nachrichtensender. "Wenn irgendetwas schief geht, dann fährt gleich alles herunter". Außerdem würden auch weiterhin Qualitätsprobleme bestehen. Die Voraussetzungen, dass Tesla beim Model 3 das nächste Produktionsziel ausnahmsweise einmal erreichen wird, sind also alles andere als gut - und die Sorgen von Analyst Rusch wohl durchaus berechtigt.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com, Jim Dyson/Getty Images, Josh Edelson/AFP/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com