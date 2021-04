Airbus-Aktie auf höchstem Stand seit einem Jahr: Airbus erhält Flugzeugbestellungen im März

Ausgeliefert wurden im März 72 Maschinen, diese gingen an 34 Kunden, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Unter den ausgelieferten Flugzeugen waren 4 A220-Maschinen, 60 Flugzeuge der A320-Familie, darunter 57 des Typs A320neo, sowie 8 A350-Flugzeuge.

Bisher hat die Airbus SE 2021 insgesamt 125 Flugzeuge an 44 Kunden ausgeliefert.

So reagiert die Airbus-Aktie

Die Auslieferungszahlen von Airbus wurden am Freitag an den Börsen positiv aufgefasst. Via XETRA stieg der Aktienkurs über das Hoch von Ende Februar auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr mit 104,02 Euro. Mit einem Aufschlag von 2,72 Prozent auf 103,58 Euro standen sie zuletzt noch im Plus.

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hat im März mit 72 neuen Maschinen mehr als doppelt so viele Flugzeuge ausgeliefert wie im Februar. Sollte das Tempo der Auslieferungen fortdauern, so sei ein Übertreffen der für das zweite Halbjahr avisierten Produktionszahlen "sehr wahrscheinlich", schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs. Das helfe Airbus dabei, die Lagerbestände abzubauen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten aufgebaut haben. Die Airlines müssten auch aus strukturellen Gründen wie dem der Treibstoffersparnis neue Maschinen kaufen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus Group