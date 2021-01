Lohnt es sich, Tesla-Aktien zu kaufen? Was Anleger wissen sollten.

Kaum ein Unternehmen elektrisiert die Börsianer so sehr wie der Elektroautobauer aus dem Silicon Valley. Seit Jahren kennt die Tesla-Aktie kein Halten mehr. Elon Musk , einer der größten Visionäre unserer Zeit, hat mit Tesla – gemessen am Börsenwert – den größten Automobilkonzern der Welt erschaffen. Nur 17 Jahre nach Gründung am 1. Juli 2003 hat Tesla etablierte Konzerne wie Volkswagen, Daimler, BMW oder Toyota rechts überholt. Und große Teile seiner Fangemeinde in den erlauchten Kreis der Millionäre katapultiert.

Haben Sie frühzeitig auf diese Entwicklung spekuliert? Wer sich Anfang 2011 die Tesla-Aktie in sein Depot gebucht hatte, hat so ziemlich alles richtig gemacht. Vor zehn Jahren war das Tesla-Papier noch für schlappe 5 US-Dollar zu haben. Wer heute als Aktionär in das E-Auto aus Kalifornien einsteigen will, muss bereits 850 US-Dollar für einen Anteilsschein auf den Tisch blättern. Eine Kursentwicklung, die selbst bei frühen Bitcoin-Investoren leichte Anerkennung auslöst. Das Unternehmen aus Palo Alto wird an der Börse mittlerweile mit rund 800 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit zählt Tesla zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt.

Frühe Tesla-Käufer sind heute im Millionärsclub

Wer als Anleger Anfang 2011 Tesla-Aktien im Wert von 7.500 US-Dollar erwarb, hat heute ein Aktienpaket im Wert von 1,26 Millionen in seinem Depot; ein Buchgewinn von rund 16.000 Prozent. Glaubt man manchen Analysten, könnten es noch mehr werden. Zumal die hohen Kursgewinne weitere Käufer aus aller die Welt in ihren Bann ziehen. Alleine im Jahr letzten Jahr hat sich der Aktienkurs annähernd verzehnfacht.

Nachvollziebar, dass viele Anleger mit dem Gedanken spielen, ebenfalls bei Tesla einzusteigen.

Tesla Aktie – eine Spekulationsblase?

Viele Investoren halten die Kursentwicklung derweil für maßlos übertrieben. Vergleiche zur Tulpenmanie der Niederlande werden wach, einer Spekulationsblase der 1630er Jahre, als sich die Preise für Tulpenzwiebeln binnen weniger Jahre vervielfachten und Bewertungen erreichten, die der ganzer Stadtvillen entsprachen.

Auch Vergleiche zur Dotcom-Blase Ende des zwanzigsten Jahrhunderts machen die Runde. Damals investierten viele Anleger in Internetunternehmen, trieben die Kurse immer weiter in die Höhe, bis diese Blase schließlich im März 2020 platzte. Nicht wenige Kleinanleger verloren ihr gesamtes Vermögen, unzählige Unternehmen der "New Economy" gingen pleite, nur wenige erholten sich. Eines davon: Amazon. Doch selbst Amazon-Aktionäre mussten seinerzeit Kursverluste von mehr als 90 Prozent hinnehmen. Und es dauerte zehn Jahre, bis Amazon-Aktionäre, die auf dem Hochpunkt eingestiegen waren, ihren Einstandskurs wieder auf dem Kurszettel lesen konnten.

Kursziele der Analysten

Wird es Tesla-Aktionären also ähnlich widerfahren wie Amazon-Aktionären? Oder wird die Tesla-Aktie im Jahr 2021 weiter nach oben laufen? Selbst professionelle Marktbeoachter tun sich hier schwer mit einer Antwort – und kommen mitunter zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. So gab Ryan Brinkman, Analyst bei der größten US-Bank JP Morgan Chase, Anfang des Jahres ein Tesla-Kursziel von 105 US-Dollar aus. Mitte Januar notierte Amazon bei 800 bis 850 Dollar. Hingegen quittierte Colin Rusch, Analyst bei der US-Investmentbank Oppenheimer, die jüngste Entwicklung bei Tesla mit einem Kursziel von 1.036 US-Dollar. Mehr zu den Kurszielen auch im Video von @der_trade.

Im Schnitt rechnen die Analysten im Jahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von fünfzig Prozent auf dann 46,7 Milliarden US-Dollar. Bis 2023 könnten die Erlöse auf 73,2 Milliarden US-Dollar und der Gewinn, so der Konsens, auf rund 6,65 US-Dollar je Aktie klettern. Bei einem Aktienkurs von 850 US-Dollar ist die Tesla-Aktie damit wahrlich kein Witwen- und Waisenpapier.

Tesla Aktie kaufen – so geht's?

Bildquellen: NPS_87 / Shutterstock.com