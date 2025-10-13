AAA Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AAA Technologies hat am 10.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,90 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AAA Technologies mit 0,900 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 79,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AAA Technologies 43,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net