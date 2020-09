EuroSTOXX-Aufnahme treibt Vonovia-Aktie an

Vor allem bei Vonovia geht es zur Wochenmitte aufwärts.

So legen die Titel im XETRA-Handel zeitweise um 1,41 Prozent auf 61,74 Euro zu und setzten damit ihren Höhenflug fort. Sie waren erst am Vortag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Der Immobilienkonzern wird zum 21. September in der ersten europäische Börsenliga vertreten sein.

