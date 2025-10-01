AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie schiebt sich am Abend vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von AbbVie zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 242,86 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 242,86 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,93 USD an. Bei 233,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 763.271 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Abschläge von 32,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab