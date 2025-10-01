DAX24.125 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.642 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,27 -2,7%Gold3.877 +0,5%
Aktienentwicklung

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Nachmittag an

01.10.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 235,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
203,00 EUR 7,60 EUR 3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AbbVie legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 235,80 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,93 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,64 USD. Bisher wurden heute 203.659 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 235,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 0,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 43,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen