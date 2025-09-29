DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1732 ±0,0%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
AbbVie im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag stärker

30.09.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag stärker

Die Aktie von AbbVie zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 225,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
189,80 EUR 0,60 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 225,19 USD nach oben. Bei 225,30 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 223,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 113.913 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 225,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 37,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2027 15,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen