AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag stärker

Die Aktie von AbbVie zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 225,19 USD.

Um 15:53 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 225,19 USD nach oben. Bei 225,30 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 223,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 113.913 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 225,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 37,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2027 15,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

