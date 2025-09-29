AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 229,80 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 229,80 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 230,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 384.584 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 230,25 USD an. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,85 USD fest.

